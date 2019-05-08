أكاديمية نادي الإمارات تحقق أهداف الموسم

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

اختتمت أكاديمية نادي الإمارات لكرة القدم الخاصة موسمها الثاني بنجاح، وتحققت من خلاله الأهداف المرسومة باستقطاب 100 لاعب على مدار الموسم، ما يبشر باكتشاف عدد من المواهب الكروية التي ينتظر أن تدعم النادي مستقبلاً.

شهد احتفالية ختام الموسم محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة والشركة أنور عبد الله الدربي وعمر صالح الزعابي وناجي محمد ناجي وعلي أبو دنوس مستشار كرة القدم بالنادي وعائلات اللاعبين.

وأوضح محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات، أن الأكاديمية تساهم في انتقاء واستقطاب اللاعبين الجدد وفق أسس علمية ورياضية حديثة.