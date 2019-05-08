الحافي يطالب قضاة الملاعب بالتركيز في لمسات اليد

المصدر: دبي- العوضي النمر

طالب المحاضر الدولي إسماعيل الحافي قضاة ملاعب كرة القدم في اتحاد الكرة، بضرورة زيادة التركيز في حالات لمسات اليد والأخطاء التي تحدث داخل منطقة الجزاء، وحالات انفراد المهاجمين وما يتبعها من بعض الأخطاء لدفاع الفرق المنافسة، سعياً لتحقيق العدالة بين الفرق المشاركة في مختلف المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة.

محاضرة

جاء ذلك خلال المحاضرة القيّمة التي ألقاها على الحكام الذين يشاركون في إدارة منافسات دوري الخليج العربي ومسابقات الدرجة الأولى، والتي شهدها علي الطريفي مدير إدارة الحكام وعدد من المقيمين ومراقبي المباريات، وفي ختام المحاضرة قام أحمد يعقوب بتوجيه الشكر للمحاضر على جهوده في إيصال المعلومات بشكل جيد للحكام، وأكد حرص اتحاد الكرة ولجنة الحكام على تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل، التي تفيد الحكام خلال تأدية مهامهم على الوجه الأكمل، وظهورهم بمستوى متميز خلال إدارة المباريات، وقام أحمد يعقوب بتكريم المحاضر تقديراً لجهده، وتعاونه مع لجنة الحكام في اتحاد الكرة.

محاضرة متميزة

وتأتي هذه المحاضرة المتميزة في إطار اهتمام اتحاد الكرة بتثقيف الكوادر التحكيمية، والتركيز على العديد من الجوانب الفنية التي تنمي قدراتهم وتحسن من أدائهم خلال مهامهم في إدارة المباريات، وتركزت المحاضرة على عنصر مهم يعتبر من أهم الجوانب التحكيمية والمتعلقة بالحالات الفنية التي تحدث داخل منطقة الجزاء خلال المباريات، والتي يوليها الاتحاد الدولي اهتماماً كبيراً سعياً لتقليل الأخطاء المنتشرة في العديد من الدوريات، وعدم تضرر أي فريق من هذه الأخطاء.

تجاوزات المدافعين

واستعرض إسماعيل الحافي العديد من الحالات المتعلقة بالمحاضرة، منها لمسات اليد التي تحدث داخل منطقة الجزاء، والتي يصعب على الحكم متابعتها، وأكد أن قرب الحكم من دائرة اللعبة يمكنه من الوقوف على أية مخالفات من هذا النوع، كما تم استعراض عدد من المخالفات التي تحدث من المدافعين، وكذلك عدد من حالات الانفراد بالمرمى، وسعى بعض المدافعين إلى تقليل خطورة هذه الحالات بارتكاب بعض المخالفات، وطالب إسماعيل الحافي الحكام بضرورة الحزم مع اللاعبين للحد من تلك الأخطاء.

نقاش مثمر

واختتم إسماعيل الحافي المحاضرة بنقاش مثمر بينه والحكام المشاركين، حيث تم مناقشة العديد من حالات اللعب التي تحدث محلياً، وكيفية التعامل معها، وأكد أن قرب الحكم من اللعبة وزيادة تركيزه مع مساعديه تقلل الوقوع في أية من هذه الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات.