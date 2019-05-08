عبدالرحمن محمد: دورينا ليس ضعيفاً ولكنه لم يصل إلى «ممتاز»

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أكد عبدالرحمن محمد، كابتن نادي النصر والمنتخب الوطني السابق أنه لا يتفق مع الرأي القائل بضعف النسخة الحالية لدوري الخليج العربي.

وقال: لا نستطيع القول إن دورينا ضعيف وكذلك لم نصل لمرحلة الممتاز، ونأخذ مرحلة الوسط ونستطيع أن نقول إنه دوري جيد، وليس ذنب الشارقة أن باقي الفرق لم تقدم المستوى المتوقع منها، وبالعكس شاهدنا الشارقة يقدم مستوى جيداً وهناك تفاهم كبير بين الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الإداري فاكتملت أضلاع المثلث، لذا ظهر الفريق بصورة جيدة.

تراجع

وأضاف: كنا نأمل أن تكون النسخة الحالية أفضل، عطفاً على التحضيرات التي قدمتها الأندية، لكن مستوى بعض الفرق ساهم في تراجع الدوري، ومن الظواهر الإيجابية المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري في ظل وجود كوكبة من المدربين على مستوى عالٍ جداً استطاع العنبري التفوق عليهم، متصدراً من دون هزيمة حتى الآن.

سلبية

ومن الظواهر السلبية تغيير المدربين، وهي ظاهرة متكررة ونعاني منها، وكذلك عدم ظهور أغلب الأجانب بمستواهم الطبيعي، وكثرة الأخطاء التحكيمية المؤثرة في نتيجة المباراة بالرغم من استخدام تقنية الفيديو «الفار» ولا ندري هل هو عدم التفاهم مع «الفار»، كذلك إخفاق منتخبنا كان له تأثير سلبي في مستوى الدوري وفي الحضور الجماهيري الذي نقص من مستوى الدوري ونتائج المنتخب في كأس آسيا ما أثر كثيراً في المستوى الفني للدوري، كما أن الكثير من الدوليين لم يظهروا بالمستوى الذي يخدم الدوري. وقال: «مطلوب للخروج بنسخة جيدة الموسم المقبل، التحضير الجيد للأندية، والاستقرار على المدربين، وزيادة رقعة المنافسة بين الفرق».