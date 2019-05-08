انطلاقة مثيرة لبطولة منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت مساء أول من أمس، بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، منافسات النسخة الثامنة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم (بطولة التسامح)، وشهدت الجولة الافتتاحية إثارة بالغة وغزارة في التهديف، حيث تغلب فريق مكتب الأمين العام على فريق شركة نادي سيتي غولف بسبعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ونجح الفريق الفائز في السيطرة على مجريات المباراة على امتداد الشوطين، ليتسابق في التسجيل كل من أسامة الشعيبي 3 أهداف كأول (هاتريك) في البطولة، وهيثم عينيا ومهدي شطير وزهير اسفاج والياس مفتاح.

فيما سجل هدف فريق سيتي غولف الوحيد اللاعب سيف النعيمي، وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، استطاع فريق المراسم الرئاسية، التغلب بصعوبة على فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدفين لهدف بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وقد كان فريق الهيئة نداً حتى صافرة النهاية، بعدما تقدم فريق المراسم بهدفي خليل حسين وايزيليان لارتي، بينما سجل للهيئة يوسف أكيوهن وأدار مباراتي الجولة الافتتاحية طاقم تحكيم من اتحاد الكرة مكون من الدولي سلطان المرزوقي وعبدالله ناجي.

افتتاح مبسط

وحضر افتتاح البطولة، سلطان الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الراعية، وفي مقدمتهم اتصالات وطيران الاتحاد، وبدأ حفل الافتتاح المبسط بالنشيد الوطني للدولة، بعدها قام سلطان الحميري بمصافحة الفريقين المتباريين في المباراة الافتتاحية، وكذلك طاقم التحكيم، متمنياً للجميع التوفيق والمساهمة في إنجاح البطولة الغالية، كما تم الكشف عن شعار البطولة، الذي يرمز لمبادرة (التسامح) التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) والذي يهدف إلى إبراز دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، وبعد ذلك تم الترحيب بالحضور إيذاناً بانطلاقة مباريات البطولة.

إشادة بالدعم

وأشاد سلطان الحميري وكيل الوزارة لقطاع الخدمات المساندة بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة راعي البطولة، للنشاطات الرياضية المجتمعية التي تهدف، لتوطيد العلاقات الأخوية بين العاملين خلال الشهر الفضيل، مشيداً بالمستوى العام للبطولة التي بلغت نسختها الثامنة،وجدد الإشادة بالشركات الراعية والجهات المساهمة،وبجهود اللجنة الرياضية المنظمة للبطولة السنوية التي يعتبر فيها الكل فائزاً.

جولة اليوم

وتقام اعتباراً من العاشرة من مساء اليوم، بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات، مباريات الجولة الثالثة، حيث يلتقي في المباراة الأولى ضمن فرق المجموعة الأولى فريق دائرة القضاء، في أول ظهور له، مع فريق مكتب الأمين العام المتصدر بفارق الأهداف عن فريق المراسيم الرئاسية، والذي يقابل بدوره في المباراة الثانية فريق شركة نادي سيتي غولف، والأخير يأمل التعويض لخسارة الافتتاح، ويحصل فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على راحة اليوم، وتستأنف مباريات البطولة يوم السبت المقبل بإقامة مباريات المجموعة الثانية.