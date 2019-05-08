الوصل يودع " الآسيوية" و النصر السعودي إلى دور الـ 16

المصدر: متابعة-عزالدين جاد الله

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل دوري أبطال آسيا من دور المجموعات بعد خسارته مساء اليوم من مضيفه النصر السعودي بنتيجة 1-3، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ونجح أصحاب الأرض في جعل مهمة الوصل صعبة بعد أن سجلوا هدفين في الشوط الأول عن طريق جوليانو فيكتور " 30"، وفهد الجميعة " 34"، وزادوا غلتهم في الشوط الثاني بهدف ثالث عن طريق عبد الله آل سالم " 56"، وسجل خليل خميس هدف الوصل الوحيد " 90".

وجمع الوصل 3 نقاط وضعته في المركز الرابع والأخير حصيلة فوز وحيد على النصر السعودي في لقاء الذهاب بهدف نظيف، بينما خسر في أربع جولات، من: «الزوراء العراقي 0-5، وذوب آهن 1-3، و0-2، والنصر السعودي 1-3، في المقابل تأهل النصر السعودي رسيما إلى دور الـ 16 بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، إلى جانب ذوب أهن الإيراني الذي خطف بطاقة التأهل الأولى برصيد 11 نقطة.