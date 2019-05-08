الوحدة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تأهل الوحدة رسمياً إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الثلاثاء على استاد آل نهيان في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وابتعد الوحدة بصدارة المجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة وحسم تأهله إلى الدور الثاني لأول مرة منذ عام 2007 بعد غياب عن الأدوار الإقصائية لمدة 12 عاماً بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام الاتحاد السعودي يوم 21 مايو الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

فيما ودع لوكوموتيف البطولة بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط.

ونجح الوحدة في تحويل تأخره بهدف مطلع الشوط الثاني إلى فوز مستحق بثلاثية بعدما تقدم عبد الخولكوف للضيوف برأسية في الدقيقة 47.

وعادل الوحدة النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق إيغور غيليتش مدافع لوكوموتيف الذي سجل بالخطأ في مرماه بعد أن حول تسديدة تيجالي في الشباك.

وأضاف البرازيلي ليوناردو الهدف الثاني للعنابي من ركلة جزاء في الدقيقة 77 ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في صدارة هدافي دوري أبطال آسيا الموسم الحالي، قبل أن يسجل خليل إبراهيم الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.