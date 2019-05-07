اتحاد كلباء يجدد الثقة بالمدرب فيفياني

المصدر: كلباء-علي الظاهري

أعلن نادي اتحاد كلباء عن تجديد عقد الايطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق الاول للكرة، ليقود "النمور" في الموسم المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وجاءت الخطوة بتجديد الثقة على خلفية النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الفترة الماضية بقيادة المدرب الايطالي والاقتراب من حلم البقاء رسمياً لأول مرة في دوري الخليج العربي حيث تفصله نقطة واحدة عن تحقيق الهدف.

يذكر ان فيفياني تولى تدريب اتحاد كلباء في موسم ٢٠١٦-٢٠١٧ وعاد مرة اخرى لقيادة الكتيبة الصفراء في مطلع الموسم الجاري خلفاً للبرازيلي جورفان فييرا.

من جانب آخر، جددت شركة الكرة في النادي عقد الحارس جمال عبدالله لمدة موسمين.