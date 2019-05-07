العين يودع «أبطال آسيا»

المصدر: متابعة ـــ طلحة عبدالله

خرج العين رسمياً من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مرحلة المجموعات، بعد خسارته أمس أمام الهلال السعودي 0 - 2 في المباراة التي جرت بينهما باستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، لحساب الجولة الخامسة ضمن مباريات المجموعة الثالثة. ولم ينتظر أصحاب الأرض سوى ثوانٍ ليسجلوا هدفهم الأول عن طريق هتان سلطان في الدقيقة الأولى وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

وسجل البديل الهلالي المخضرم محمد الشلهوب الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 90. وحاول لاعبو العين تعديل النتيجة في الشوط الثاني، وأضاعوا العديد من الفرص بواسطة السويدي ماركوس بيرغ، ومحمد خلفان، والبرازيلي كايو لوكاس، وسط تألق حارس الهلال. وبهذه النتيجة تأهل الهلال السعودي متصدراً المجموعة برصيد 12 نقطة، بغض النظر عن نتيجة مباراته بالجولة الأخيرة.

وتعد خسارة العين أمس الخامسة التي يتلقاها من منافسه الهلال السعودي على ملعب الأخير في المسابقة القارية، مقابل تعادل واحد في تاريخ مواجهات الفريقين آسيوياً، وهذه هي المرة الرابعة التي يودع فيها العين المنافسة من مرحلة المجموعات، حيث سبق وخرج من هذه المرحلة في أعوام 2007، 2010، 2013 وبخروجه من البطولة الآسيوية يكون العين خرج من جميع المسابقات التي شارك بها في هذا الموسم.