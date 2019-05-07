7 تجمّعات لـ«الأبيض» بالموسم الجديد

المصدر: دبي ـــ العوضي النمر

كشفت روزنامة الموسم الجديد التي عممتها لجنة دوري المحترفين على الأندية، عن وجود 7 تجمعات للمنتخب الأول خلال الموسم الجديد في إطار الاستعداد والتجهيز والمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، وستكون البداية بمعسكر إعداد من 12 إلى 22 يوليو المقبل، ويليه معسكر من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر، يتخلله لعب مباراتين في تصفيات المونديال يومي 5 و10 من الشهر نفسه.

ويعود «الأبيض» للتجمع مرة أخرى من 4 إلى 15 أكتوبر للعب مباراتين يومي 10 و15 من الشهر نفسه، ويتجمع من جديد خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر ويتخلله لعب مباراتين رسميتين، ويستغل الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك مشاركة المنتخب الأولمبي في نهائيات آسيا، للتجمع خلال الفترة من 3 إلى 11 يناير 2020، ثم يتجمع 11 يوماً في شهر مارس ويلعب مباراتين رسميتين يومي 25، 31 من الشهر نفسه، ثم يتجمع اللاعبون للمرة السابعة، خلال الفترة من 23 مايو وإلى 9 يونيو للعب مباراتين يومي 4 و9 من الشهر نفسه في تصفيات المونديال.