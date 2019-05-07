مؤتمر صحافي لـ «رمضانية مكتوم بن راشد» اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الكروية الرمضانية، برئاسة العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، مؤتمراً صحافياً في العاشرة من مساء اليوم، بنادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، للإعلان عن مراسم القرعة والرعاة وجوائز الفرق والمميزين، وكذلك الاطلاع على نظام وشروط المشاركة للفرق التي وصل عددها حتى الآن لأكثر من 24 فريقاً، وهو ما يؤكد الإقبال الكبير على المشاركة، وستنطلق البطولة التي تحظى برعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم غداً، وتستمر على مدار 20 يوماً بجميع أدوارها، وذلك من أجل الفوز بالكأس الغالية، وكذلك الجائزة المالية الكبيرة المخصصة للبطل، إلى جانب الجوائز المالية للوصيف وللمركز الثالث، إضافة للجوائز النقدية والعينية للميزين بالبطولة، والتي يصاحبها العديد من الجوائز لأصحاب الحظ السعيد من خلال السحوبات اليومية.

يذكر أن اللجنة المنظمة للحدث، تضم في عضويتها كلاً من: العقيد علي خلفان المنصوري نائباً لرئيس اللجنة المنظمة، والعقيد عبيد خلفان الجلاف مدير عام البطولة، والملازم أول نادر راشد مدير البطولة، رئيس لجنة التسويق، وصلاح المهيري رئيس اللجنة المالية، وطارق الرميثي رئيس اللجنة الإعلامية، وفائز بجبوج نائباً لرئيس اللجنة الإعلامية.