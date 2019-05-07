119 مليوناً ميزانية اتحاد الكرة 70 % منها للمنتخبات

المصدر: دبي-العوضي النمر

ينفرد «البيان الرياضي» بنشر جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، والتي ستعقد يوم 23 مايو الجاري في فندق ماريوت الجداف في دبي، حيث يتضمن محضر الاجتماع السابق وتقرير النشاط الرياضي والحساب المالي الختامي وتعديلات اللوائح القانونية وتشكيل اللجان القضائية، وسوف تستهل العمومية بكلمة من المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، ثم يستعرض هشام الزرعوني رئيس اللجنة المالية التقرير المالي عن عام 2018، والذي يتضمن الإيرادات والمصروفات، حيث تقدر ميزانية الاتحاد عن العام المنتهي بـ119 مليون درهم، 70% منها للمنتخبات الوطنية.

وإيرادات الميزانية عبارة عن 57 مليوناً من هيئة الرياضة و30 مليوناً إيرادات تسويقية، و10 ملايين من لجنة دوري المحترفين، و2 مليون لرسوم قيد اللاعبين وحوالي مليون من الغرامات المتنوعة المفروضة على الأندية، وبعض الإيرادات المتنوعة، في المقابل يصرف اتحاد الكرة حوالي 26 مليون درهم رواتب للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، و19 مليون درهم رواتب العاملين والإداريين و6 ملايين مكافآت الحكام، و22 مليوناً على المعسكرات والعديد من أوجه الصرف المتنوعة، والتي يبلغ إجماليها حوالي 62 مليون درهم، وأول مرة تخلو الميزانية من الودائع الاستثمارية نتيجة انخفاض العائدات التسويقية وتوقف هيئة الرياضة عن دفع المستحقات الآلية الشهرية منذ 3 أشهر ما أرهق ميزانية الاتحاد مادياً نظراً لالتزامه دفع كافة المستحقات سواء للأندية أو رواتب مختلف العاملين به.

اللجان القضائية

وسيتم خلال اجتماع العمومية استعراض ترشيحات الأمانة العامة لعدد من المناصب في اللجان القضائية نتيجة استقالة البعض، حيث تم ترشيح المستشار سعيد الحوطي لتولي منصب رئيس لجنة الانضباط خلفاً للمستشار الدكتور حسن المرزوقي، وترشيح المستشار حمدان الزيودي لتولي منصب نائب رئيس اللجنة، وترشيح المستشار سلمان الطويل للانضمام إلى العضوية إلى جانب عبدالله الحمادي وحسن الشيباني.

وترشيح جاسم الدوخي لاعب الشعب الأسبق للانضمام إلى عضوية لجنة فض المنازعات بديلاً عن محسن مصبح المستقيل، ومراد البلوشي بديلاً عن خليل غانم الذي انضم للمسابقات، وترشيح عارف محمود ميرزا للانضمام إلى عضوية هيئة التحكيم بديلاً عن راشد الخيلي.

تعديلات اللوائح

وستعتمد العمومية التعديلات في اللوائح والقوانين والتي اقترحتها الأندية في ورشة العمل القانونية، ومن أبرزها، أن يكون الاقتراع على قرارات العمومية بنظام 50+1 بدلاً من الأغلبية السابق، وتشكيل لجنة دائمة تحت اسم لجنة تطوير وتنقيح اللوائح مشكلة من 5 أعضاء من ذوي الخبرة القانونية والرياضية.

كما ستفصل العمومية في قضية الجمع بين المناصب حيث تشترط اللوائح الجديدة ألا يكون للعضو أي وظيفة إدارية أو فنية في أي من الأندية الأعضاء أو مكتسباً صفة رئيس ونائب رئيس أو عضواً في أي من مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم التابعة لها.

وألا يزاول أي أعمال أو مصالح مالية وتجارية وما في حكمها مع الاتحاد أو مع الجهة التي رشحته وعليه تقديم تعهد كتابي بإيقاف تلك الأعمال أو المصالح إن وجدت حتى نهاية فترته الانتخابية، واشترطت اللائحة أن يكون عضو الاتحاد حاصلاً على مؤهل دراسي مناسب بحد أدنى شهادة الثانوية العامة.

أول عقد

كما تضمنت التعديلات تعديلاً مهماً، بأن يلزم اللاعب الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره إبرام أول عقد احتراف له مع ناديه شرط أن يقدم للاعب عرض عمل مكتوباً خلال الشهرين التاليين لبلوغه

الثامنة عشرة على ألا تزيد مدة العقد على خمس سنوات في حالة رغبة النادي في ذلك، ويلزم النادي دفع راتب شهري إجمالي ويكون العرض المذكور ملزماً للنادي.

في حالة رفض اللاعب توقيع عقده الأول مع ناديه لا يسجل اللاعب لأي نادٍ آخر حتى بلوغه سن الواحدة والعشرين، كما تنص التعديلات على التزام الأندية أو شركات كرة القدم التابعة لها تسجيل الحضور والغياب عن التمارين على أن تكون موقعة عن طريق البصمة من قبل اللاعبين المحترفين وتقديمها للاتحاد عند الطلب.

سقف الرواتب

وسيعرض على الجمعية العمومية رفع الحد الأدنى لسقف رواتب اللاعبين المحترفين من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم شهرياً ورفع الحد الأدنى للراتب السنوي من 500 ألف إلى 600 آلاف، وزيادة عدد اللاعبين للفئة الثالثة إلى 15 لاعباً بدلاً من 10 لاعبين. وكذلك تم تخفيض شروط الطعن بالاستئناف لتصبح 3 مباريات للإيقاف أو ستة أسابيع والغرامة المالية التي تقل عن 30 ألف درهم.