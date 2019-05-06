ترشيح سعيد الحوطي لرئاسة الانضباط وحمدان الزيودي نائباً

المصدر: دبي-البيان

تستعرض الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها يوم 23 مايو الجاري ترشيحات الأمانة العامة لعدد من المناصب في اللجان القضائية نتيجة استقالة البعض، حيث تم ترشيح المستشار سعيد الحوطي لتولي منصب رئيس لجنة الانضباط خلفاً للمستشار الدكتور حسن المرزوقي، وترشيح المستشار حمدان الزيودي لتولي منصب نائب رئيس اللجنة، وترشيح المستشار سلمان الطويل للانضمام إلى العضوية إلى جانب عبدالله الحمادي وحسن الشيباني،

وترشيح جاسم الدوخي لاعب الشعب الأسبق للانضمام إلى عضوية لجنة فض المنازعات بديلاً عن محسن مصبح المستقيل، ومراد البلوشي بديلاً عن خليل غانم الذي انضم للمسابقات، وترشيح عارف محمود ميرزا للانضمام إلى عضوية هيئة التحكيم بديلاً عن راشد الخيلي.