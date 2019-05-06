119 مليون درهم ميزانية اتحاد الكرة 70% منها للمنتخبات

المصدر: دبي-العوضي النمر

ينفرد «البيان الرياضي» بنشر جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، والتي ستعقد يوم 23 مايو الجاري في فندق ماريوت الجداف في دبي، حيث يتضمن محضر الاجتماع السابق وتقرير النشاط الرياضي والحساب المالي الختامي وتعديلات اللوائح القانونية وتشكيل اللجان القضائية، وسوف تستهل العمومية بكلمة من المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، ثم يستعرض هشام الزرعوني رئيس اللجنة المالية التقرير المالي عن عام 2018، والذي يتضمن الإيرادات والمصروفات، حيث تقدر ميزانية الاتحاد عن العام المنتهي بـ119 مليون درهم، 70% منها للمنتخبات الوطنية.

وإيرادات الميزانية عبارة عن 57 مليوناً من هيئة الرياضة و30 مليوناً إيرادات تسويقية، و10 ملايين من لجنة دوري المحترفين، و2 مليون لرسوم قيد اللاعبين وحوالي مليون من الغرامات المتنوعة المفروضة على الأندية، وبعض الإيرادات المتنوعة، في المقابل يصرف اتحاد الكرة حوالي 26 مليون درهم رواتب للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، و19 مليون درهم رواتب العاملين والإداريين و6 ملايين مكافآت الحكام، و22 مليوناً على المعسكرات والعديد من أوجه الصرف المتنوعة، والتي يبلغ إجماليها حوالي 62 مليون درهم، وأول مرة تخلو الميزانية من الودائع الاستثمارية نتيجة انخفاض العائدات التسويقية وتوقف هيئة الرياضة عن دفع المستحقات الآلية الشهرية منذ 3 أشهر ما أرهق ميزانية الاتحاد مادياً نظراً لالتزامه دفع كافة المستحقات سواء للأندية أو رواتب مختلف العاملين به.