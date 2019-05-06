حمدان بن محمد يرحّب بالمشاركين في دورة "ند الشّبا" الرياضيّة

المصدر: البيان الإلكتروني

رحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين في النسخة السابعة من دورة "ند الشبا" الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سموه في مجمع ند الشبا الرياضي خلال الفترة من 7 إلى 24 مايو الجاري تحت شعار " قدرات لا حدود لها" وتُعقد مُنافساتها يومياً خلال شهر رمضان الفضيل اعتباراً من الساعة العاشرة مساءً.

وقال سموه: "يسعدنا أن نتابع مدى التطور الذي حققته دورة ند الشبا الرياضية كحدث رياضي ومجتمعي هو الأهم على أجندة دبي الرياضية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام بما تحققه من أهداف في مقدمتها نشر ثقافة ممارسة الرياضة واستقطاب المزيد من المشاركين من مختلف فئات المجتمع اتباعاً لنهج القيادة الرشيدة وحرصها على جعل الرياضة أسلوب حياة، في حين تسهم الدورة بالتعريف برياضات جديدة والتحفيز على ممارستها، من خلال منافسات متنوعة تضم الرياضيين المحترفين وكذلك الهواة من داخل الدولة وخارجها".

وأضاف سموه "وجّهنا منذ البداية أن تكون دورة ند الشبا الرياضية للجميع من رياضيين وجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات، وأن تكون أيضا ملتقى للعائلة يسهم في ترسيخ القيم النبيلة التي تحملها الرياضة، وتحفيز الصغار على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها بتشجيع من عائلاتهم لما لها من فوائد عديدة على صحة وسعادة أفراد المجتمع وبما تمثله كمصدر للطاقة الإيجابية".

وختم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتأكيد على أهمية العمل الاجتماعي والتطوعي في القطاع الرياضي، مشيرا سموه أن النسخة السابعة من دورة ند الشبا ستشهد تكريم الفائزين بجائزة البصمة الرياضية التي ارتبطت باسم الدورة بهدف تأكيد مكانة هذا العمل الإنساني، وحرص الدورة على تفعيل مختلف مساراته بكل ما يحمل من انعكاسات إيجابية مؤثرة على الصعيدين الرياضي والاجتماعي.

وتواصل دورة ند الشبا هذا العام مسيرتها الناجحة، حيث تشهد نسختها السابعة زيادة في عدد الرياضات المتضمنة فيها والذي وصل إلى 13 رياضة تشمل منافسات فردية وأخرى للفرق، ويشارك فيها نحو 6500 رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات، يتنافسون لإظهار تميزهم ومواهبهم لجني ثمار جهودهم في التدريب والاستعداد، بما تتيحه الدورة من فرصة للمشاركين لكسب خبرات إضافية وجوائز مالية والتعرف إلى رياضيين من مختلف الجنسيات.

وتشهد الصالة الرئيسية لمجمع ند الشبا الرياضي في الساعة العاشرة من مساء (الثلاثاء) 7 مايو حفل افتتاح النسخة السابعة من الدورة والذي سيتضمن عروضاً تمزج بين الأداء التمثيلي والحركات الرياضية، تظهر نهج الإمارات في تحقيق الإنجازات ودعم فئات المجتمع، كما تبرز تأثير الدورة على المجتمع وتحفيز جميع أفراده من مختلف الأعمار والجنسيات على ممارسة الرياضة، حيث ساهمت الدورة على مدار سبع سنوات في استقطاب أكثر من 23 ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات من الهواة والمحترفين للمشاركة في المنافسات التي تشهد زيادة في عدد الرياضات والفئات في كل عام، كما ساهمت في نشر ممارسة رياضات جديدة وظهور جيل من الرياضيين الواعدين في مختلف الرياضات.

مباراة استعراضية عالمية لأصحاب الهمم

تقام عقب مراسم حفل الافتتاح، مباراة استعراضية مخصصة لأصحاب الهمم في "رياضة كرة الطائرة من الجلوس"، والتي ستجمع اثنين من أفضل منتخبات هذه اللعبة على مستوى العالم، وهما منتخبا مصر وكازاخستان.

وتأتي هذه المباراة ضمن المبادرات التي تطلقها الدورة سنوياً لتعريف المجتمع بالرياضات الخاصة بأصحاب الهمم، حيث سبق وأن احتضنت الدورات السابقة العديد من المباريات الاستعراضية المشابهة لفئات إعاقة مختلفة.

وقد تم تصميم "لعبة الكرة الطائرة من الجلوس" خصيصاً لتناسب من يهوى ممارسة اللعبة من الأفراد الذي يعانون من إعاقات حركية، حيث يتنافسون وهم جلوس على الأرض بوجود 6 لاعبين أساسيين في الملعب. حيث يتوجب على اللاعبين مجاراة حركة الكرة واتجاهاتها في الملعب بالتحرك في مختلف الاتجاهات للوصول إلى الكرة بالطرق المتفق عليها، حيث يتشابه قانون هذه الرياضة مع قانون كرة الطائرة المتعارف عليه مع بعض التعديلات البسيطة.

فئة الرجال المفتوحة تدشن "البادل"

وتنطلق في الساعة الحادية عشرة مساء الغد (الثلاثاء( 7 مايو" منافسات بطولة "البادل" تنس، وذلك بإقامة مباراتين في فئة الرجال المفتوحة تنطلقان عقب ختام فعاليات حفل الافتتاح في الصالة الرئيسية، حيث تقام بطولة "البادل" على الملاعب الحديثة المخصصة لها في مجمع ند الشبا الرياضي. وتجمع المباراتين، كلاً من: بيل بالاستر، وكارلوس لونا، مع محمد الجناحي، وسعيد المري وذلك في إطار المجموعة الأولى، ويلتقي بينجامين كاساني، وأكزافيه مايسون، مع إيميليو ميساس، وجيليرمو فيلافاني في المجموعة الثانية.

13 رياضة في 18 يوما

يتضمن برنامج المنافسات 13 رياضة تتوزع على 18 يوما في مجمع ند الشبا الرياضي والمناطق المحيطة به، وكذلك في ملاعب الكريكت التابعة لموانئ دبي العالمية بمنطقة جبل علي، وحي دبي للتصميم، و صالة نادي شباب الأهلي بالقصيص، وصالة نادي دبي لأصحاب الهمم في القصيص، وصالة التزلج في مول الإمارات، و تشمل الرياضات: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، الجري لمسافتي 5 و10 كيلومتر، الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتر، تحدي "ناس" الليلي للأفراد والفرق، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة (3 x3)، كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، التزلج على الثلج، والكريكت، وتتضمن معظم الرياضات فئات عمرية مختلفة وكذلك فئات متنوعة حسب الرياضة من أجل توفير الفرصة لمختلف الرياضيين للمشاركة، فيما تضم فرق كرة قدم الصالات والكرة الطائرة مشاركة رياضيين محترفين من فرق ومنتخبات عربية وعالمية.