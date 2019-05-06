مباراتان في افتتاح «كأس منصور بن زايد الرمضانية» الليلة

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تفتتح مساء اليوم بملعب القبة المغطاة الرياضية بفندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، منافسات النسخة الثامنة من بطولة «كأس منصور بن زايد الرمضانية لكرة القدم لعام 2019»، والتي تستمر حتى 22 مايو الحالي بمشاركة 10 فرق تم توزيعها على مجموعتين، وقد ضمت الأولى فرق مكتب الأمين العام، شركة نادي سيتي جولف، المراسم الرئاسية، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودائرة القضاء، وضمت المجموعة الثانية فرق مدارس الإمارات الوطنية، مكتب البعثات، شركة طيران الاتحاد، شركة قصر الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية.

وتشهد جولة الافتتاح عند العاشرة مساء اليوم إقامة مباراتين ضمن فرق المجموعة الأولى، والتي تنطلق بلقاء مكتب الأمين العام ونادي سيتي غولف، وفي المباراة الثانية يتقابل ضمن نفس المجموعة المراسم الرئاسية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وسيكون فريق دائرة القضاء ضمن نفس المجموعة في الراحة.

أما المجموعة الثانية التي تأتي انطلاقتها غداً، بمواجهتين يتقابل في الأولى مدارس الإمارات الوطنية (حامل اللقب) مع فريق مكتب البعثات وفي المباراة الثانية يتقابل شركة طيران الاتحاد مع شركة قصر الإمارات وسيكون فريق صندوق أبوظبي للتنمية في الراحة الدورية.

ورصدت اللجنة الرياضية المنظمة بوزارة شؤون الرئاسة برئاسة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي جوائز مالية وتقديرية ثمينة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وهناك جوائز قيمة لأفضل لاعب وأفضل هداف وأفضل حارس في البطولة وجائزة الإداري المثالي.