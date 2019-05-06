الوحدة يختتم تحضيراته استعداداً للقاء لوكوموتيف

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مساء اليوم تحضيراته الجدية استعداداً لمواجهة فريق لوكوموتيف الأوزبكي في العاشرة مساء غد على أرضية استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويخوض العنابي مرانه الختامي في الساعة العاشرة مساء اليوم في نفس توقيت المباراة يضع من خلاله المدير الفني للفريق الهولندي هينك تين كات اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء، وإيجاد البديل المناسب للاعب خط الوسط سلطان الغافري الذي يغيب للإيقاف، إذ من المنتظر أن يواصل المدير الفني اعتماد الكوري شانغ ريم في وسط الملعب وإمكانية الدفع باللاعب الشاب طحنون الزعابي أو الاعتماد على محمد برغش مع الدفع بخالد إبراهيم في مركز الظهير الأيمن.

كما يغيب عن الوحدة أحمد علي للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الريان في الجولة الأخيرة، فيما يفتقد الفريق جهود يحيى الغساني ومحمد عبدالباسط للإصابة حتى نهاية الموسم، إذ يعول تين كات على جاهزية بقية عناصر الفريق ولا سيما القوة الضاربة المتمثلة في الهداف تيغالي الذي يسعى إلى كسر النحس الذي يلازمه في البطولة الآسيوية على صعيد التهديف، والقائد إسماعيل مطر الذي يقدم أداء لافتاً مع الفريق، والجناح خليل إبراهيم المتألق في الآونة الأخيرة بعدما أثبت وجوده في حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق، إضافة إلى البرازيلي ليوناردو الذي قاد الفريق للفوز في مباراة الريان الأخيرة.

أهمية

وحرص تين كات على التأكيد على اللاعبين أهمية المباراة وأنه رغم تصدر الوحدة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط إلا أن التأهل لم يحسم بعد رغم تبقي جولتين في دور المجموعات، إذ طالب المدرب اللاعبين بمواصلة الأداء الجيد والعروض القوية التي يقدمها الفريق في الآونة الأخيرة وخصوصاً في دوري أبطال آسيا وحسم التأهل من العاصمة أبوظبي وعدم الانتظار للجولة الأخيرة، حيث يحتاج الوحدة إلى نقطة واحدة أمام لوكوموتيف من أجل التأهل رسمياً إلى دور الستة عشر.

من جهة أخرى وصلت أمس إلى أبوظبي بعثة فريق لوكوموتيف الأوزبكي، وخاض الفريق مراناً على ملاعب أكاديمية الوحدة لكرة القدم بالشهامة، على أن يؤدي الفريق مرانه الأخير في الساعة السابعة مساء اليوم باستاد آل نهيان.