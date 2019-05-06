الوصل إلى السعودية لمواجهة النصر في «أبطال آسيا»

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

تغادر صباح اليوم بعثة نادي الوصل والتي تضم 18 لاعباً من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من دبي إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لمواجهة النصر السعودي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض غداً، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، التي تضم إلى جانبهما الزوراء العراقي وذوب آهن الإيراني، واللذين يلتقيان على ملعب كربلاء في اليوم نفسه في العاشرة مساء. وليس أمام الوصل سوى الفوز وأن تخدمه نتائج الآخرين حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل النصر السعودي الوصافة برصيد 6 نقاط.

وتجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط في المركز الرابع بعد فوزه في مباراة واحدة ضد النصر السعودي في الجولة الأولى 1-0، وتلقيه ثلاث هزائم من الزوراء العراقي 0-5، وذوب آهن 1-3، و0-2.

ويتصدر ذوب آهن الإيراني المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما يحل الزوراء العراقي في المركز الثالث خلف النصر السعودي برصيد 4 نقاط.

ويؤدي الوصل تدريبه الختامي على ملعب المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، ويترأس بعثة الوصل عبيد سلطان الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل إضافة إلى حميد يوسف عضو مجلس إدارة النادي مدير الفريق، وأعضاء الجهاز الفني للفهود برئاسة الروماني لورينت ريجيكامب.

عودة

ويدخل الإمبراطور المواجهة مكتمل الصفوف في ظل عودة المصابين والموقوفين أمثال البرازيلي رونالدو مينديز الذي شفي تماماً من الإصابة، ومواطنه فابيو دي ليما الذي أمضى عقوبة الإيقاف، ويتطلع الوصل إلى تحقيق الفوز متسلحاً بالروح المعنوية التي يتحلى بها اللاعبون عقب تحقيق فوزين مهمين في الدوري على الجزيرة وعجمان على التوالي حيث سيعمل الجهاز الفني بقيادة ريجيكامب على اللعب على هذه النقطة تحديداً والدفع بالفريق للاستمرار في تحقيق الانتصارات وغرس هذه الثقافة في اللاعبين بالرغم من صعوبة المواجهة، معتمداً بشكل كبير على الثلاثي البرازيلي كايو ومينديز وليما لتحقيق الانتصار.