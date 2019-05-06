موسم «المحترفين» ينطلق 22 أغسطس بمباريات الكأس

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة دوري المحترفين روزنامة الموسم الجديد 2019-2020، وسينطلق ببطولة كأس الخليج العربي في 22 أغسطس المقبل، بدلاً من 15 من الشهر نفسه، وهو الموعد الذي كان مقترحاٌ من الجهاز الفني للمنتخب الأول، وتقام مباراة كأس سوبر الخليج العربي 14 سبتمبر المقبل بين بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتبدأ أولى جولات الدوري 19 سبتمبر، ويختتم 18 مايو 2020، كما تقررإقامة المراحل النهائية لكأس الخليج العربي خارج أيام «فيفا» لضمان عدالة المنافسة وخاصة بشأن مشاركة اللاعبين من مواليد 1997 فما فوق، وتقام المباراة النهائية 2 أبريل 2020. وتم اعتماد روزنامة الموسم بناء على نتائج المناقشات خلال ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية، ودراسة ملاحظات الأندية مع مدربي المنتخبات.

وتـم تعديـل موعـد معسكر المنتخب الأولمبي ليبدأ 29 ديسمبر حفاظاً على حقوق الأندية بشأن إقامة مباريات الدوري بلاعبي المنتخب الأولمبي باستثناء الجولة 14 والمقررة يومـي 23 ، 24 يناير 2020، فـي حال تأهل المنتخب الأولمبي للمراحـل النهائية نظراً لازدحـام أجنـدة الموسـم.