وينفرد شايفر يعود عبر بوابة بني ياس

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى

أكمل نادي بني ياس، اتفاقه مع المدرب الألماني وينفرد شايفر، الذي سبق له تدريب فريقي العين وشباب الأهلي، لخلافة الكرواتي كرونوسلاف، الذي اقترب من الانتقال إلى أحد أندية دورينا، بعد أن وصلت مفاوضات «السماوي» معه إلى طريق مسدود، وذكرت مصادر أن النادي وكرونوسلاف لم يتوصلا لاتفاق، رغم النجاحات التي حققها المدرب الكرواتي في الموسم الحالي.

وذكرت المصادر أن شايفر الذي تمت إقالته مؤخراً من تدريب الاستقلال الإيراني، اتفق مع إدارة بني ياس على تفاصيل العقد، والمتوقع أن يكون لمدة موسم واحد.

ويتمتع شايفر بسيرة ذاتية جيدة، وقاد فريق «الأهلي»، شباب الأهلي حالياً، للفوز بلقب بطولة الدوري عام 2006، وفاز مع العين خلال تدريبه موسمي 2008 و2009 بكأس المحترفين، وسبق له التتويج بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب الكاميرون، كما درب منتخب تايلاند. وترددت أنباء عن اقتراب بني ياس من التوقيع مع المدافع الكاميروني أدولف تيكو لاعب أحد السعودي، ما يرجح عدم تجديد النادي تعاقده مع البرازيلي روبسون، الذي تنتهي فترة إعارته من النادي البلجيكي نهاية الموسم الحالي.