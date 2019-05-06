400 ألف يورو لـ«السماوي» من الرجاء المغربي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» ألزمت نادي الرجاء المغربي دفع مبلغ 400 ألف يورو لمصلحة نادي بني ياس في فترة أقصاها مايو الجاري، على خلفية قرار المحكمة في يوليو 2017 بدفع المبلغ المذكور نتيجة هروب اللاعب إسماعيل بن المعلم من «السماوي» وعودته إلى الرجاء بعد تسلم النادي واللاعب قيمة الصفقة بالكامل في ذلك الوقت، وفي حال لم يتم سداد المبلغ حسب الفترة المذكورة، فإنه سيتم خصم 6 نقاط من رصيد النادي المغربي في الدوري وفرض عقوبات إضافية عليه.