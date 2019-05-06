الشقيقان خلفان.. اختلاف الألوان لا يفسد الود

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

شهدت مباراة الفجيرة والإمارات «المصيرية» بالجولة 23 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مواجهة خاصة بين الشقيقين محمد خلفان نجم هجوم «الذئاب»، وأخيه فهد خلفان لاعب ارتكاز «الصقور»، ورغم لعب كل منهما بشعار وألوان مختلفة، ولفريقيين متنافسين، إلا أن مشاعر الأخوة، والدم الواحد كما يقولون، ظهرت واضحة في المباراة، وأكد الشقيقان أن اختلاف الألوان لا يفسد الود، وتمثل ذلك في تبادل «القفشات» بينهما قبيل بدء المباراة، كما سارع محمد بالجري نحو شقيقه فهد للاطمئنان عليه بعد سقوطه أرضاً وتفاقم إصابته وطلبه التغيير،وعقب المباراة توجه محمد خلفان، ورغم خسارة فريقه «0 -1»، صوب غرفة تبديل لاعبي الإمارات، للاطمئنان على شقيقه.

وينتمي فهد ومحمد إلى عائلة كروية «فجراوية»، فالوالد الراحل خلفان سالمين نجم الفجيرة الأسبق، والعم حميد سالمين لاعب وإداري فريق الفجيرة السابق، وتضم العائلة عبد الله برمان حارس الفجيرة السابق.