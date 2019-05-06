طارق أحمـد: «لمّة العائلة» أحلى في رمضان

المصدر: Ⅶ دبي-عـدنان الغربي

كشف طارق أحمد لاعب فريق الكرة بنادي النصر، أن شهر رمضان، يحظى بمكانة خاصّة في قلبه، وأنه يذكّره بالعديد من القصص والذكريات السعيدة في حياته، مشيراً إلى أنّ موعد الإفطار و«لمّة العائلة»، من أحلى العادات التي يعيشها خلال الشهر المبارك، وقال: لكل منا ذكريات جميلة مرتبطة بشهر رمضان، وبالنسبة لي، الإفطار مع العائلة من العادات التي أحرص أن أعيش كل لحظاتها طوال الأيام المباركة. وأكد طارق أحمد، أنه لا يستطيع الاستغناء عن الأطباق الشهية التي تعدّها والدته، وخاصة طبق «اللقيمـــات»، أكلته المفضلة خلال رمضان.

وأشار إلى أنه كان يفضل انتهاء الدوري قبل شهر رمضان، حتى يتفرغ اللاعبون مثل غيرهم إلى العبادة، وقال: التدريبات والمباريات المسائية ستفرض عليهم اتباع نظام صارم للمحافظة على جاهزيتهم، كما أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، يكون من الصعب خوض المباريات في هذا الطقس.