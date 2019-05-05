الموسم الكروي الجديد ينطلق 22 أغسطس

المصدر: دبي – العوضي النمر

تصدر لجنة دوري المحترفين في اتحاد الكرة تصور رزنامة الموسم الكروي الجديد يوم غداً " الاثنين" ويتم توزيعه على الأندية، حيث ينطلق الموسم الجديد يوم 22 أغسطس بمسابقة كأس الخليج العربي، ثم أيام "الفيفا" ويعقبها مباراة السوبر في منتصف سبتمبر بين بطلي الدوري والكأس وستقام المباراة بالدولة، على ان ينطلق دوري الخليج العربي يوم 19 سبتمبر.

ووفق هذا البرنامج سيتم تحديد برنامج اعداد المنتخب الأول استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي تنطلق بداية من سبتمبر المقبل، وسيتم تحديد الفرق التي سيقابلها الأبيض وفق القرعة التي ستقام في يوليو المقبل.