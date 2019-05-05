إيقاف ماجد سرور 3 مباريات وتغريمه 50 الف درهم

المصدر: دبي-العوضي النمر

أوقفت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، لاعب الشارقة ماجد إبراهيم سرور ثلاث مباريات بخلاف عقوبة الطرد وتغريمه 50 ألف درهم لبصقه على لاعب دبا أحمد إبراهيم خلال مباراة الفريقين الأخيرة ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي.

كما عاقبت اللجنة أيضا مدير فريق دبا جمعة العبدولي بتغريمه 2000 درهم بسبب اعتراضه على قرارات الحكم خلال المباراة.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي عقب الاجتماع " إن لجنة الانضباط استندت في قررها بمعاقبة لاعب الشارقة ماجد إبراهيم سرور بجانب تقرير حكم المباراة الى شريط الفيديو الذي أظهر بوضوح واقعة قيامه بالبصق على لاعب من فريق دبا خلال المباراة".

وأضاف الزيودي" عاقبت اللجنة أيضا لاعب فريق الشارقة عبد الرحمن جمعة بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف درهم لقيامه بالبصق على لاعب من فريق دبا خلال مباراة الفريقين الأخيرة ضمن دوري الخليج العربي تحت 21 عاما".