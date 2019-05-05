"خلفان اخوان".. اختلاف الألوان لا يفسد الود

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

شهدت مباراة الفجيرة والإمارات "المصيرية" والتي انتهت بفوز الصقور بهدف مشاركة الشقيقين محمد خلفان نجم هجوم الذئاب وأخيه فهد خلفان لاعب ارتكاز الصقور ، وعلى الرغم من خوض كل واحد للمباراة بشعار ولون مختلف عن الاخر إلا أن اللاعبين ضربا أروع الامثال في الحميمية وحب الآخر اثناء المباراة حيث تمثل ذلك في أكثر من مشهد جمعهما سوياً أثناء المواجهة.

وكان اللاعبان يتبادلان القفشات والضحكات قبيل بدء المباراة ، وعندما شعر اللاعب فهد خلفان ببعض الآلام في المرة كان اخوه محمد أول لاعبي الفريقين وقوفاً بجانبه، ولم يتمكن نجم الصقور من اكمال المباراة بعد أن سقط أرضاً لتتفاقم إصابته ويرفع يديه مطالبا بالتغيير من قبل مدربه التونسي جلال قادري ليظل محمد بجوار شقيقه الى أن جاءت عربة نقل اللاعبين وحملته الى الخارج وظل محمد خلفان يناظر " عربة النقل" وهى تغادر أرضية الملعب متجهة نحو مقاعد بدلاء فريق الامارات.

ولم يتوقف المشهد عند ذلك بل استمر عقب اطلاق الحكم محمد عبد الله لصافرته معلنا نهاية المباراة بخسارة الفجيرة ليتوجه محمد خلفان الخاسر للمباراة صوب غرفة تبديل لاعبي الإمارات للاطمئنان على إصابة شقيقه والتي تبدو وانها طفيفة حيث ينتظر قادري التقرير الطبي لمعرفة حجم الإصابة ، وينحدر اللاعبان فهد ومحمد من عائلة كروية "فجراوية" بامتياز فوالدهما الراحل خلفان سالمين نجم الفجيرة الأسبق وعمهما حميد سالمين لاعب واداري فريق الفجيرة السابق وهناك ايضاً عمهما الآخر عبد الله برمان حارس الفجيرة السابق ومكتشف موهبة حارس شباب الأهلي الحالي ماجد ناصر الى جانب عدد آخر من عائلة سالمين المسماري التي تزود عن ألوان عدد من الأندية بدوري المحترفين والهواة .