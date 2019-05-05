طاقم تحكيم من هونغ كونغ لمباراة الوحدة ولوكوموتيف

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم من هونغ كونغ، لإدارة مباراة الوحدة ولوكوموتيف الأوزبكي، المقررة في العاشرة مساء بعد غد، على استاد آل نهيان، في إطار مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويدير المباراة ليو كوك مان (حكم ساحة)، ويعاونه على الخطوط شو شون كيت (مساعد أول)، ولو يوك مينغ (مساعد ثان)، والصيني شين ينهاو حكماً رابعاً.

واستأنف فريق الكرة بنادي الوحدة أمس، تحضيراته، استعداداً للمواجهة المرتقبة التي يحتاج خلالها الوحدة إلى نقطة واحدة، من أجل التأهل لدور الستة عشر، إذ يحتل العنابي صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين عن الاتحاد السعودي، فيما يأتي لوكوموتيف ثالثاً بـ 4 نقاط، والريان في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وعاد العنابي للتدريبات على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، بعد حصول اللاعبين على راحة ، عقب الفوز الأخير الذي حققه الفريق على الجزيرة في ديربي العاصمة يوم الخميس الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز الذي واصل من خلاله الفريق انتصاراته، وحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري .

بينما يؤدي الفريق مرانه الأساسي اليوم، حيث سيسعى الهولندي هينك تين كات المدير الفني ، إلى إيجاد التشكيلة المناسبة، في ظل افتقاد الوحدة لجهود عدد من اللاعبين بسبب الإيقاف والإصابات .