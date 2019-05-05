مروان بن غليطة يحضر ندوة يوم المدرب الوطني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة بالدعم اللامحدود والمتابعة المستمرة للقيادة الرشيدة للحركة الرياضية في الدولة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، مؤكداً أننا في دولة الإمارات محظوظون بهذا الدعم والرعاية الذي أوصل رياضتنا إلى مصاف العالمية، مشيراً إلى أن المواطن هو مركز اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة في شتى المجالات ومنها المجال الرياضي.

جاء ذلك في افتتاح الندوة الخاصة بمناسبة يوم المدرب الوطني أمس التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم في فندق ماريوت جداف – دبي، بمشاركة أكثر من 175 مدرباً مواطناً من مختلف أندية الدولة، إضافة إلى مشاركة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول وبقية المنتخبات الأخرى، وتقدم رئيس اتحاد الكرة بالشكر للمدربين على مشاركتهم في هذه الندوة التي وصفها بالمهمة والضرورية والتي تأتي في وقت مهم جداً لجميع عناصر المنظومة الكروية مؤكداً أن تطوير الكوادر الفنية الوطنية الإماراتية يعتمد على جهود وتفاعل وتواصل المدربين أنفسهم، ومن دون هذا التواصل لن يكون هناك تطور.

مشيراً إلى أن الكرة العالمية تشهد تطورات متسارعة ومستمرة قائمة على أسس علمية مدروسة وخطط منهجية أساسها المدرب واللاعب وهذا ما نجتمع عليه اليوم معكم بهدف استدامة التطور والارتقاء بالمستوى الفني والإداري نحو تحقيق الخطة الاستراتيجية لاتحاد الكرة 2030.

وأكد ابن غليطة للمشاركين في الندوة أن التطور الذي نصبو إليه لا يمكن أن يتحقق من دون مشاركة المدرب المواطن فيه، ووجودنا اليوم هو لوضع النقاط الرئيسة التي ننطلق منها لإحداث التغيير والتطور الذي نظمت هذه الندوة لأجله.