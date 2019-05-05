كرونوسلاف غوريتش: التحكيـم «غرفة ساخنة خطرة»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

عبر الكرواتي كرونوسلاف غوريتش مدرب بني ياس عن غضبه من أداء التحكيم في آخر 6 مباريات لفريقه في دوري الخليج العربي، واصفاً التحكيم بالغرفة الساخنة الخطرة، ومتسائلاً حول تردد الحكم عادل النقبي في اتخاذ بعض القرارات على أرضية الملعب وانتظاره لمدة دقيقتين حتى يتلقى تقييم حكام الفيديو، بشأن ضربة جزاء التي طالب بها فريقه، والحال أنه كان بإمكانه اللجوء مباشرة إلى تقنية الفيديو واتخاذ قرار شخصي.

وأكد كرونوسلاف أن فريقه قدم مباراة جيدة ولم يكن يستحق الخسارة من النصر، أول من أمس، وقال: قدمنا أداء أفضل من النصر وأوجدنا فرصاً عدة لكننا نعاني في أكثر من مباراة من مشكلة الأخطاء الفردية، التي غيرت النتيجة وخاصة البطاقة الحمراء، التي تعرض لها المدافع حسن المحرمي، ولكن بشكل عام أنا راض عن الأداء رغم الخسارة.

وأضاف: لولا البطاقة الحمراء لاستطعنا العودة بنتيجة التعادل على الأقل، وهي نتيجة عادلة بالنسبة لنا وبالنظر إلى الأداء الذي ظهرنا عليه، في النهاية هذه أحكام كرة القدم وعلينا تقبلها، الأخطاء الفردية لا تليق بمستوى فريقنا. وأوضح المدرب الكرواتي أنه راض عن الترتيب الحالي للفريق.

ورفض المدرب التعليق على البطاقة الحمراء، التي رفعها الحكم في وجه لاعبه حسن المحرمي في الشوط الثاني، بالرغم أنه يرى أن التحكيم كان قاسياً على فريقه في آخر 6 مباريات.

نجاح

من جهته عبر البرازيلي كايو زاناردي عن سعادته بتحقيق الفوز ومواصلة فريقه للنتائج الإيجابية في 5 مباريات متتالية، وقال: كنا نعلم مدى صعوبة المباراة وتعلق الفريقين بنتيجة الفوز، لقد أوجدنا فرصاً عدة في الشوط الأول ونجحنا في التسجيل، وفي الشوط الثاني بحثنا عن المساحات وعقب البطاقة الحمراء ما فتح المجال أمامنا للتقدم إلى الأمام أكثر وتسجيل الهدف الثاني، والخروج بفوز مستحق.

وكشف كايو زاناردي أن التغيرات التي قام بها عقب طرد حسن المحرمي لاعب بني ياس كانت تهدف إلى تعزيز القدرات الهجومية للفريق واستغلال عامل التفوق العددي وهو ما نجح في تحقيقه .

ومن جانبه صرح يوسف جابر لاعب بني ياس أن مهمة السماوي في الحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا صعب جداً في ظل الهدايا، التي يقدمها فريقه إلى المنافسين، وقال: علينا مراجعة حساباتنا، والتخلي عن فكرة اللعب من أجل التأهل إلى الآسيوية، في فترة ما كانت 3 نقاط تصنع الفارق معنا ولكن الفريق دفع ثمن الأخطاء في المباريات الأخيرة، وعلينا مراجعة حساباتنا والتعلم منها.