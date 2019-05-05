«المحترفين» تعلن قوائم المرشحين لجوائز الدوري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة دوري المحترفين، أمس، عن القوائم الأولية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي لثماني فئات مختلفة، وسيبدأ التصويت على المرشحين في كل فئة، اعتباراً من اليوم وحتى 10 مايو الجاري، على أن يتم الإعلان عن أفضل ثلاثة مرشحين عن كل فئة في 11 مايو، ثم الإعلان النهائي عن الفائزين خلال حفل توزيع جائزة دوري الخليج العربي، الذي يقام في العاشرة والربع من مساء الجمعة الموافق 17 مايو الجاري، في فندق مينا السلام في دبي.

وسيتم التصويت لهذه الفئات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة

www.awards.agleague.ae، بمشاركة كل من خبراء في كرة القدم، الأندية (كابتن ومدرب الفريق)، الإعلام والجماهير.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إماراتي)، كل من: علي مبخوت وخلفان مبارك من الجزيرة، شاهين عبد الرحمن وسيف راشد وماجد سرور من الشارقة، يوسف جابر من بني ياس، سهيل المنصوري من الظفرة، أحمد خليل وماجد حسن من شباب الأهلي، يعقوب البلوشي من اتحاد كلباء.

ولجائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب أجنبي): شوكوروف، كورونادو، منديز وويلتون من الشارقة، نيغريدو من النصر، شيوتاني من العين، كوندي من بني ياس، جوجاك من كلباء، وليوناردو دي سوزا وسيباستيان تاغليبو من الوحدة.

وتضم قائمة أفضل مدرب خمسة، عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، كورنسلاف يورشيتش مدرب بني ياس، فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، وأيمن الرمادي مدرب عجمان.

كما تم الإعلان عن جائزتي الفتى الذهبي والقفاز الذهبي.