ختام دورة حكام الدراجات المستجدين

المصدر: دبي - محمود شلبي

اختتمت أول من أمس، دورة الحكام المستجدين التي نظمها اتحاد الدراجات بالتعاون مع مركز إعداد القادة والتي شارك فيها 30 دارساً ودارسة وتضمنت محاضرات عملية ونظرية للمحاضر الوطني سيف سرور الشرقي.

وانتهت فعاليات الدورة بخضوع الدارسين والدارسات لاختبارات عملية ونظرية نجح جميعهم في اجتيازها والتأكيد على استفادتهم الكاملة من المحاضرات ومن المعلومات التي قدمها المحاضر سيف سرور الشرقي. وقام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدراجات، بتوزيع شهادات النجاح على الدارسين والدارسات ونقل لهم تحيات وتهنئة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أسامة أحمد الشعفار وتمنياته لهم بالتوفيق والترحيب بهم ضمن هيئة التحكيم بالاتحاد في الموسم المقبل.