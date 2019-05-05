دبا الحصن يحتفي بإنجازات الفرق ويكرم مدرب الصالات

المصدر: دبا الحصن - البيان الرياضي

أقام مجلس إدارة نادي دبا الحصن احتفالية رائعة تضمنت تكريم فريق كرة القدم «فئة الشباب» بمناسبة حصوله على المركز الثاني «الوصيف» في بطولتي الدوري والكأس لموسم 2018 ـ 2019، وحضر هذا الاحتفال خميس علي خصاو رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، وشمل التكريم أيضاً الاحتفاء بمدرب الصالات البرتغالي روي غماريتش الذي أشهر إسلامه قبل أيام، وقام خميس خصاو بتهنئة اللاعبين على جهودهم وإحرازهم لهذا المركز.

لافتاً إلى أن دبا الحصن يعتبر فريقاً غير متوج وكان قريباً جداً من نيل الدرع والكأس لولا حدوث بعض الهفوات الطفيفة التي ستتم معالجتها، والتي من بينها غياب بعض اللاعبين لظروف عملية، وحث رئيس النادي أبناءه اللاعبين على البذل والعطاء والتركيز لتحقيق الأهداف المرجوة خلال الموسم الكروي المقبل والتتويج باللقب، وقال نطمح للارتقاء بكافة فرق النادي وتحقيق المراكز المتقدمة في كافة البطولات، كما أشاد بتميز الفرق السنية «12» و«14» و«16» و«18» التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي في صناعة وتنمية المواهب ورعايتها، حيث يعمل النادي عليها منذ فترة طويلة وتلقـــى اهتماماً ومتابعة.

وشمل التكريم الذي شارك فيه أيضاً إلى جانب خمــيس خصاو كل من عبيد جمعة المرزوقي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، واللذين قاما بتكريم المدرب البرتغالي روي غماريتش مدرب نادي دبا الحصن لكرة قدم الصالات، الذي أعلن إسلامه وسط ترحيب وحفاوة من أسرة نادي دبي الحصن، الذين باركوا هذه الخطوة، متمنين للمدرب البرتغالي التوفيق في حياته العملية والعائلية.