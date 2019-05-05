كايو يعود لقائمة العين أمام الهلال

المصدر: العين - طلحة عبد الله

عاد إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم اللاعب البرازيلي كايو لوكاس الذي صدر قرار فني سابق باستبعاده من خيارات الجهاز الفني مع زميله البرتغالي روبن روبيرو، وجاء ضم كايو إلى القائمة بعد تقدمه باعتذار للمدرب مع وعد بمضاعفة جهوده وتقديم أفضل ما لديه في الفترة المقبلة، حسب ما أكدته المصادر، وستكون مشاركة اللاعب في مباراة العين والهلال السعودي بعد غد في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في يد المدرب، ويغيب عن الفريق جمال معروف، للإصابة والياباني شيوتاني، لتراكم الإنذارات.

وغادرت أمس إلى الرياض بطائرة خاصة بعثة العين برئاسة محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة الكرة ومشرف الفريق الأول والرديف.