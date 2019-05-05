قرعة مسابقات بطولة زايد الرياضية اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية الرمضانية مؤتمراً صحافياً في العاشرة والنصف صباح اليوم الأحد بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي وذلك لإجراء قرعة البطولة التي تقام في نسختها الثالثة والعشرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 3000 رياضي ورياضية من مختلف بلدان العالم، إذ تقام المسابقات في 16 لعبة رياضية على مدى 20 يوماً خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتضمن منافسات في كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة والرماية والسباحة والجودو والجوجيتسو والمواي تاي والشطرنج، فضلاً عن الجمباز وتنس الطاولة والبولينغ والأيس هوكي وسباق السيارات وداوثلون ورماية القوس التي تمت إضـــافتهما لنسـخة هذا العام.