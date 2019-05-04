كلباء يضم يوسف الزعابي حارس الوصل

المصدر: كلباء-علي الظاهري

واصل نادي اتحاد كلباء صفقاته المبكرة استعداداً للموسم الكروي المقبل ونجح في التعاقد مع يوسف الزعابي حارس الوصل في صفقة انتقال حر.

يذكر ان "النمور" ضم في الأيام الماضية كلاً من خالد شماريخ قادماً من نادي الامارات وناصر عبدالهادي من الوحدة وياسين البخيت من دبا الفجيرة.

من جهة اخرى، اقتربت ادارة النادي من تجديد الثقة بالايطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق الاول للكرة، وتأتي هذه الخطوة بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق والاقتراب رسمياً من البقاء في دوري المحترفين بقيادة فيفياني والذي يخوض التجربة الثانية له مع النمور بعد موسم ٢٠١٦-٢٠١٧.