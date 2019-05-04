6 نقاط الفارق بين الشارقة وشباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطف دبا الفجيرة نقطة غالية من أمام الشارقة متصدر ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم وصدمه بالتعادل 2 - 2، أمس باستاد خالد بن محمد ضمن مباريات الجولة 23 للدوري.

ووصل رصيد الشارقة إلى 53 نقطة مقابل 47 نقطة لمطارده شباب الأهلي الذي فاز على الظفرة بصعوبة 3 - 2، مؤجلاً تتويج «الملك» بالبطولة ، وأصبح الفارق بين الشارقة وشباب الأهلي المتنافسين على الصدارة ولقب الدوري 6 نقاط فقط، ما أنعش طموحات شباب الأهلي«نظريا» وخاصة وأن المتبقي من عمر الدوري 3 جولات فقط. سجل للشارقة في مرمى دبا شاهين عبد الرحمن،و سواريز في الدقيقتين 11 و17 ولدبا أكوستا وادريس فتوحي في الدقيقتين 8 و53، وجاء هدف فتوحي من ركلة جزاء احتسبت عن طريق «فار».

وفي مباراة شباب الأهلي والظفرة باستاد شباب الأهلي بالعوير، سجل للفائز كل من أحمد خليل هدفين في الدقيقتين 12 و84، وعبد العزيز هيكل في الدقيقة 27، وللظفرة ماجد حسن لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، وسهيل المنصوري من ركلة جزاء في الدقيقة 57 تم احتسابها عن طريق «فار»..

وواصل النصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه كايو ، وتغلب على بني ياس 2 - 1 باستاد آل مكتوم ورفع رصيده إلى 30 نقطة سجل للنصر جاسم يعقوب، وفرنانديز في الدقيقتين 31و 87 وتعادل لبني ياس أحمد أبوناموس « ق44».

وفاز الإمارات على الفجيرة 1 - 0 ، متقدماً خطوة مهمة نحو الامان، سجل الهدف ماركوس انتونيو، وتم طرد شيخ دياباتي من الإمارات بالبطاقة الحمراء.

