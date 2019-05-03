دبا الفجيرة يحرج الشارقة المتصدر

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

خطف فريق دبا الفجيرة نقطة غالية من أمام فريق الشارقة متصدر الترتيب العام بالتعادل معه (2 – 2) في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ملعب استاد خالد بن محمد ضمن مباريات الجولة 23 من دوري الخليج العربي، ليرتفع برصيده الى 13 نقطة فيما ارتفع فريق الشارقة برصيده الى 53 نقطة وبات بحاجة الى ثلاث نقاط للفوز بلقب الدوري.

وكان فريق دبا الفجيرة مبادراً بالتسجيل بواسطة اللاعب ديوغو فارياس أكوستا في الدقيقة 8، وعادل للشارقة شاهين عبد الرحمن في الدقيقة 11، وأضاف اللاعب ويلتون سواريز الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 17، وسجل التعادل لدبا ادريس فتوحي في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبت بواسطة "الفار". وتم طرد لاعب الشارقة ماجد سرور في الدقيقة 90 بالبطاقة الحمراء لنيله الإنذار الثاني.