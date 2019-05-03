الرباط الصليبي ينهي موسم راموس كلباء

المصدر: كلباء-علي الظاهري

كشفت الفحوصات الطبية الأخيرة للبرازيلي مايك راموس لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد كلباء، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه مع "النمور" بعد أن تقرر خضوعه للراحة لفترة طويلة تمتد إلى نحو 6 أشهر.

وتعرض راموس للإصابة في المباراة الأخيرة أمام العين والتي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الخليج العربي.

ويعتبر راموس "27 عاماً" من الأسماء المميزة بعد تألقه هذا الموسم مع فريق كلباء والذي كان يسعى إلى شراء عقد اللاعب المعار من نادي ام تي كي بودابست المجري، إلا أن غياب اللاعب لمدة طويلة عن الملاعب أدى إلى صرف النظر عن التعاقد معه.

من جهة أخرى، اتفقت إدارة النادي على تجديد عقد المدافع عمر الخديم لمدة موسم واحد، فيما اقتربت من التجديد للاعب داوود علي حتى نهاية الموسم المقبل.