الديربي «عنابي» .. و«الإمبراطور» يواصل الصحوة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم, أبوظبي - محمد محسن

حقق الوحدة فوزاً ثميناً على جاره الجزيرة 3- 1 أمس في مباراة الديربي بين الفريقين باستاد محمد بن زايد في الجولة 23 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ورد «العنابي» اعتباره لخسارته 1 - 2 في الدور الأول، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، ومتساوياً مع العين الذي يمتلك أفضلية المواجهات المباشرة، فيما تجمد الجزيرة عند 41 نقطة محافظاً على المركز الثالث.

افتتح الوحدة التسجيل مبكراً عن طريق ليوناردو دي سوزا في الدقيقة التاسعة، وأضاف تيغالي هدفين الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 37 والثاني في الدقيقة 50، وسجل ليوناردو بيريرا هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة 65.

وأشهر الحكم الدولي عمار الجنيبي البطاقة الحمراء لمدافع الوحدة حمدان الكمالي (ق 61). وواصل الوصل صحوته وتغلّب على مضيفه عجمان بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة دفع فيها عجمان ثمن إهداره فرصاً سهلة في الشوط الأول، لتستقبل شباكه هدفاً في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول عن طريق البرازيلي كايو.

وأضاف مواطنه فابيو ليما الهدف الثاني لـ«الإمبراطور» (ق 56) من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عبيد بعد العودة لتقنية «فار». وقلّص عجمان النتيجة برأسية للبرازيلي فاندر فييرا (ق 70)، وانتهت المباراة بفوز الوصل 2-1، ليرفع رصيده للنقطة 30 بفارق نقطة واحدة خلف عجمان.