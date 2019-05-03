النصر وبني ياس.. تأكيد التطوّر

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

يستضيف النصر نظيره بني ياس الساعة 8:45 من مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 23 لدوري الخليج العربي، في مباراة قوية يبحث من خلالها الفريقان عن تأكيد نتائجهما الجيدة وتطورهما في المباريات الأخيرة، فالعميد قادم من 4 مباريات متتالية دون خسارة والسماوي منتشٍ بفوزه الثمين على العين في الجولة الماضي.

وقال البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر: المباراة تجمعنا بفريق بني ياس المتوهج بنتائجه الجيدة في دوري الخليج العربي وهو من الفرق التي نتمنى مواجهتها لأنه يمتلك أسلوب لعب يشبهنا، فهو يحاول الحفاظ على الكرة أطول فترة ممكنة، وأضاف: تبقت 4 مباريات على ختام الموسم، وهي فرصة جيّدة لنا لإنهاء مشوارنا في الدوري بشكل أفضل، عقب مباراة سنخوض مباراتين على ملعبنا وسنحاول الفوز فيهما.

وأوضح كايو أن مواجهة بني ياس ستكون صعبة للغاية في ظل المستويات القوية التي يقدمها السماوي، وقال: بني ياس فريق جيد وقدم عروضاً قوية في الموسم الحالي، أعلم أنه فاز على العين في المباراة الماضية وهو متحفز ولكن لا نهتم بهذا الأمر، نحن نركز على فريقنا ونفكر في كيفية تحقيق الفوز وتقديم المستوى الذي يساعدنا على تحقيق ذلك.

من جانبه، أوضح الكرواتي كرونوسلاف مدرب السماوي، أن لقاء اليوم سيكون قوياً لأنه ضد منافس مشابه لفريقه في طريقة لعبه ولأنه يتميز بالعديد من العناصر المتميزة بقيادة نيغريدو ومحمود خميس وبقية اللاعبين وأضاف: النصر به مجموعة ممتازة من العناصر الموهوبة التي تمتلك الحلول الفردية والقدرة على العطاء الجيد، لذلك يجب اللعب أمامه بحذر وقوة.