شباب الأهلي والظفرة.. اللقاء يتجدد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقي فريقا شباب الأهلي والظفرة، للمرة الثانية في السادسة و5 دقائق من مساء اليوم، على ملعب استاد شباب الأهلي بالعوير، ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد 81 ساعة فقط، من فوز شباب الأهلي على الظفرة 2-1.

في المباراة النهائية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتتويجه باللقب الغالي على أرض استاد هزاع بن زايد بالعين. يدخل الفريقان إلى اللقاء بطموحات مختلفة، إذ يسعى شباب الأهلي، إلى المحافظة على المركز الثاني الذي يحتله حالياً في ترتيب الدوري بـ 44 نقطة، وتكرار الفوز على الظفرة، لتأكيد استحقاقه الفوز بالكأس الغالية منذ أيام قليلة، وفي المقابل، يبحث الظفرة عن الثأر من الخسارة في نهائي الكأس، وحصد 3 نقاط مهمة تساهم في تحسين ترتيب الفريق، والذي يحتل المركز الثامن بـ 28 نقطة.

ظروف

بدوره، أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أهمية تكرار الفوز على الظفرة، وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي: «مرة أخرى نعود لمباريات الدوري، وهذه المباراة ظروفها مختلفة، لأنها تأتي بعد الحصول على بطولة كبيرة، وتعقبها احتفالات وفرحة مبررة، لكن هذا لا يجب أن يشغلنا عن الإعداد للمباراة، وهدفنا هو الحصول على النقاط الثلاث، ومواصلة الانتصارات،.

وفي العادة يحدث نوع من الاسترخاء بعد الحصول على بطولة كبيرة، لكن هذا لن يؤثر علينا لأننا لدينا لاعبين مميزين يملكون خبرة كبيرة تجعلهم قادرين على تجاوز مثل هذه الأمور، ودوري كمدرب، العمل على الاحتفاظ بالتركيز المطلوب».

إحباط

يواجه الظفرة بعض الصعوبات قبل لقاء اليوم تتمثل في الإحباط الذي يسيطر على الفريق بعد خسارته أخيراً لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بجانب غياب 6 من عناصره البارزة بقيادة رومولو دوس سانتوس، ديجو ريجناتو، إبراهيم سعيد، عبد الله الصيعري، وخالد باوزير، وخالد بطي.

لكن المدرب الصربي رازوفيتش بدا واثقاً من لاعبيه بعد تأكيده على تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الخسارة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، واضعاً عناصر الصف الثاني أمام تحد كبير بقوله إنهم مطالبون بإثبات وجودهم .

وقال رازوفيتش: فريقي جاهز للقاء وسنعمل على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز، وأضاف: نعلم أن المباراة ستكون صعبة لأنها ضد خصم كبير فاز علينا قبل أيام لكن لكل مباراة ظروفها وحساباتها المختلفة وفوز منافسنا في المباراة السابقة لا يعني فوزه في اللقاء المقبل.