الشارقة ودبا.. لا بديل عن الفوز

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم - الفجيرة - محمد فضل

يشهد ملعب استاد خالد بن محمد عند الساعة 8:45 مساء اليوم لقاء الشارقة ودبا الفجيرة ضمن مباريات الجولة 23 من دوري الخليج العربي، في لقاء غاية في الأهمية للفريقين .

حيث لا بديل عن الفوز، على الرغم من اختلاف مواقعهما ومواقفهما في الترتيب العام للبطولة، حيث يخوض فريق الشارقة جولة اليوم متصدراً للترتيب العام لدوري الخليج العربي برصيد 52 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه شباب الأهلي الذي يحتل المركز الثاني.

ويلعب اليوم بغية الحفاظ على هذا الفارق، مع إضافة ثلاث نقاط مهمة تقربه من حسم لقب الدوري لمصلحته قبل نهاية البطولة، والفوز في لقاء اليوم يجعله بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لأجل الفوز بالدرع وهو يجعل نقاط المباراة غاية في الأهمية للفريق .

ويعمل على تجنب الخسارة أو التعادل لاسيما بعد تعادله في الجولة الماضية أمام فريق اتحاد كلباء، أما فريق دبا الفجيرة تعتبر مواجهة اليوم بالنسبة له مفترق طرق في سبيل تجنب الهبوط من دوري الخليج العربي وتعزيز حظوظه في المنافسة على البقاء، لأنه الآن متذيل الترتيب العام برصيد 12 نقطة.

وبفارق ثلاث نقاط عن فريق الإمارات والفجيرة، والفوز يضيف له ثلاث نقاط غالية، تجعل المنافسة على الهبوط ثلاثية، لكن الخسارة تقربه من الهبوط أكثر، خاصة حال فوزه على الإمارات أو الفجيرة في الجولة الحالية من دوري الخليـج العربـي.

تحضيرات

من جانبه، واصل فريق الشارقة تحضيراته القوية لمواجهة اليوم عقب مباراته في الجولة الماضية أمام فريق اتحاد كلباء، والتي خسر فيها نقطتين كانتا في متناول اليد، وحفلت المواجهة بالعديد من السلبيات خاصة في خط الدفاع، وهو ما عمل مدرب الفريق عبد العزيز العنبري على معالجتها من خلال التدريبات الماضية.

كما عمل على تحضير البدلاء جيداً تأهباً لأي طارئ، خاصة وأن مواجهة اليوم غاية في الأهمية، وتعتبر مفترق طرق نحو حسم لقب الدوري قبل نهاية البطولة، وشهدت التدريبات اهتماماً مكثفاً من مجلس إدارة نادي الشارقة، ومجلس شركة الشارقة لكرة القدم، لأجل تحفيز اللاعبين ورفع روحهم المعنوية، وحثهم على مضاعفة الجهود للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

مواجهة

كشف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري عن تحضيرات فريقه لمباراته اليوم مع دبا الفجيرة ومدى جاهزية لاعبيه كما كشف المدرب عن الضغوط التي يتعرض لها الفريقان، مشدداً على ضرورة احترام المنافس متوقعاً مباراة صعبة على الفريقين .

وقال: تحضيراتنا جيدة وتركيزنا عال للمباراة ولا توجد أي غيابات جديدة في صفوفنا والمباراة مهمة في مسيرة الفريق وأتمنى أن نخرج بفوز بعد تعادلين سابقين، وتعادل كلباء إيجابي كون الفريق قدم مستوى مرضياً ولم نوفق في ترجمة الفرص لأهداف.

نتائج

بدوره صنف المدرب محمد الخديم ملاقاة الشارقة في خانة المواجهات الصعبة والمعقدة في ذات التوقيت وذلك لما يملكه الملك من لاعبين مميزين، لافتاً إلى أن الشارقة فريق قوي ومتكامل في كافة الخطوط ويجب أن يستغل لاعبونا هذه المعطيات وتحويلها لمصلحتهم ولذا أنصح لاعبي فريقي بضرورة توخي الحذر، لافتاً إلى أن أوراق الفريقين تبدو مكشوفة لكل طرف لكن ذلك لا يعني أن المباراة ستكون سهلة، وتابع: يمكن لفريقنا تحقيق النتيجة الإيجابية بالتركيز وبتفادي ارتكاب الأخطاء إلى أقل ما يمكن.

وأكد رضاه التام عن خط الهجوم معرباً عن أمله في أن ينجح اليوم في الاستفادة من الفرص التي تتاح له ولذلك لا بد من اللعب بتوازن أمام الشارقة، وقال الخديم في ختام حديثه إن الفريق سيقاتل لآخر مباراة في الدوري للحصول على مركز يجنبه صراعات الهبوط.