ديربي الجزيرة والوحدة.. عنابي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن- تصوير احمد بدوان

حقق الوحدة فوزاً ثميناً على جاره الجزيرة 3-1 اليوم على استاد محمد بن زايد في الجولة 23 لدوري الخليج العربي.

وثأر " العنابي لخسارته 2/1 في الدور الأول، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس ومتساوياً مع العين الذي يمتلك أفضلية المواجهات المباشرة، على الوجه الآخر حافظ الجزيرة على الترتيب الثالث 41 نقطة رغم الخسارة.

فرض الضيوف سيطرتهم النسبية على الشوط الأول، وافتتح العنابي التسجيل مبكراً عن طريق ليوناردو دي سوزا في الدقيقة 9، تلت محاولات للضيوف لم يكتب لها النجاح، حتى أضاف تيجالي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

لم يقدم صاحب الأرض ردة فعل قوية مع انطلاقة الشوط الثاني، ونجح تيجالي في إضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له في الدقيقة 50، وأشهر حكم المباراة عمار الجنيبي البطاقة الحمراء لمدافع الوحدة حمدان الكمالي في الدقيقة 61، وتحسن "فخر أبوظبي"نسبياً وسجل ليوناردو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65.