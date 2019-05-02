الوصل يوقف زحف عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

حقق الوصل فوزاً غالياً على مضيفه عجمان ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة دفع فيها عجمان ثمن اهداره فرصاً سهلة في الشوط الأول ليستقبل هدفاً في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول عن طريق البرازيلي كايو، وأضاف مواطنه فابيو ليما الهدف الثاني للوصل "ق 56" من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عبيد بعد العودة لتقنية "الفار" وأعاد الحكم تنفيذها مرة ثانية.

وقلص عجمان النتيجة برأسية للبرازيلي فاندر فييرا "ق 70" وضاعت بعدها فرصة التعديل من رأسية مماثلة للسنغالي مامي تيام ارتدت من العارضة، لتنتهي المباراة بفوز الوصل 2-1، ليرفع رصيده للنقطة 30 بفارق نقطة واحدة خلف عجمان.