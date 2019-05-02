الصقور والذئاب.. توافق حتى في الهزيمة

المصدر: دبي ــ علي شدهان

لا يبدو مستغربا أن يصل التشابه بين الإمارات والفجيرة قبل مباراتهما المصيرية غدا الجمعة ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إلى حد التوافق حتى في تجرع مرارة الهزيمة بـ 13 مرة لكل فريق!

الصقور والذئاب متوافقان في معطيات كثيرة، في عدد المباريات الملعوبة، 22 مباراة لكل منهما، متوافقان في عدد حالات الفوز، 3 لكل فريق، وفي عدد مرات التعادل 6 لكل منهما، حتى في تجرع مرارة الهزيمة، بـ 13 مرة لكل طرف!

ولم يتوقف التوافق على المعطيات أعلاه، بل تعداه إلى أن كلا الفريقين يقودهما مدرب عربي، الصقور بقيادة التونسي جلال القادري، والفجيرة بقيادة الوطني عبدالله مسفر، الفريقان وبعد خوض 22 مباراة في الدوري، يتشاركان في رصيد النقاط، 15 نقطة لكل منهما، يعانيان معا من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، الفريقان يعتبران مباراة الجمعة، طوق النجاة الأكبر، مَن يفز ويظفر بالنقاط الثلاث، يهرب بعيدا من ذلك الشبح المرعب، فيما على الخاسر حزم حقائب التوجه إلى اقرب محطة في دوري المحترفين، للعودة إلى دوري المظاليم!