«النمور» يعزز آمال البقاء.. و«البنفسجي» يخفت

المصدر: العين - طلحة عبدالله

عزز اتحاد كلباء حظوظه في البقاء بدوري الخليج العربي لكرة القدم، رافعاً رصيده إلى (24 نقطة)، بعد أن خطف تعادلاً ثميناً من مضيفه العين بهدفين لمثلهما أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، وبالمقابل تابع العين تراجعه وفشل في تحقيق الفوز في المباراة الرابعة بالدوري، وتراجعت آماله في تمثيل الدولة بالبطولة الآسيوية الموسم المقبل، حيث بقي في المركز الرابع برصيد (40 نقطة)، سجل للعين كل من بندر الأحبابي (ق 5)، ومحمد خلفان (ق 16)، وسجل لاتحاد كلباء الفرنسي جيوفاني (ق 2، 45).

وتسيطر المدرســة الهولندية ممثلة في تين كات مدرب الوحدة، وداميان هيرتوغ مدرب الجزيرة، على ديربي فخر أبوظبي والعنابي اليوم، ويستضيف الجزيرة ثالث الدوري برصيد 41 نقطة، جاره الوحدة الخامس صاحب الـ 37 نقطة، ويطمح صاحب الأرض فـــي الفوز للحفـــاظ على المركز الثالث، أو تحين الفرصة لاستعادة الوصافة مجدداً، على الوجه الآخر يطمح العنابي في الوجود بين الأربعة الكبار، ويتصدر قائمة الترتيب الشارقة برصيد 52 نقطة، وشباب الأهلي الوصيف برصيد 44 نقطة.

وتشهد الجولة أيضاً مواجهة بين فريقي وسط الترتيب عجمان والوصل.