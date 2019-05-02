كايـو: تدريب النصر فرصة كنت جاهزاً لها

المصدر: دبي - عدنان الغربي - أبوظبي - أحمد عيسى

أكد البرازيلي كايو زاناردي جاهزيته لتولي قيادة فريق النصر في الموسم المقبل، بعد توليه هذه المهمة بشكل مؤقت في الوقت الحالي، وقال إنه فخور بتكليفه بهذه المسؤولية وسيبذل قصارى جهده حتى يستعيد العميد مكانته المستحقة.

وأضاف: ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مدرب قادم من الأكاديمية على رأس الفريق الأول، هناك تجارب سابقة ناجحة في أوروبـا، هذه فرصة وكل مدرب يجب أن يكون جاهزاً لها، وأنا كنت جاهزاً لقبول هذا التحدي ولدي ما يكفي من الخبرة، عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة قادم من الأكاديمية، وهو أفضل مدرب حالياً وفريقه يقدم معه مستويات عالية جداً.

جاء ذلك قبل لقاء العميد على ملعبه مع بني ياس في إطار الجولة 23 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي تقام غداً باستاد مكتوم بن راشد في دبي.

وأضاف كايو زاناردي: لم أبدأ التدريب أمس، لدي تجربة تمتد لـ20 عاماً في هذا المجال، ولعبت 8 مباريات مع المنتخب البرازيلي وحصلت على ألقاب مع الفرق التي دربتها ومع المنتخبات، وليست تجربتي الأولى في الإمارات، أنا سعيد بتعييني مدرباً للفريق الأول بعد 8 سنوات قضيتها في النادي. وكان النصر أعلن تعاقده مع كايو زاناردي مدرباً للفريق الأول لكرة القدم إلى غاية 2021 بعد نجاحه في تحسين وضعية العميد في جدول الترتيب وتحقيقه 4 مباريات متتالية دون خسارة.

وحول خطته لتطوير الفريق في الموسم المقبل، أوضح كايو أن تركيزه منصب حالياً على المباريات التي سيخوضها الفريق في نهاية الدوري، وقال: نحاول خوض مبارياتنا بالقطعة والحصول على أكثر عدد من النقاط، وعقب نهاية الموسم سنبدأ التفكير في المرحلة الجديدة بناء على تقييم الفترة السابقة وحاجة الفريق ليكون منافساً قوياً.

وأوضح كايو أن مواجهة بني ياس لحساب الجولة المقبلة لدوري الخليج العربي ستكون صعبة للغاية في ظل المستويات القوية التي يقدمها السماوي.

الاستحواذ

قال الكرواتي كرونوسلاف غوريتش مدرب بني ياس إن مباراة فريقه أمام مضيفه النصر غداً في الجولة 23 من دوري الخليج العربي، تجمع فريقين متشابهين في الفلسفة الكروية، لأنهما يعتمدان على أسلوب الاستحواذ والتمرير القصير، وقال: الفائز في مثل هذه المباريات يكون الجمهور لأنه يستمتع بأداء جيد من الفريقين، النصر يلعب كرة قدم حقيقية ونحن أيضاً نقدم كرة قدم جميلة وممتعة، هذا ما ظللنا نفعله في الموسم الحالي. وأكد كرونوسلاف، أن المباراة تعتبر صعبة بالنسبة لفريقه خاصة أن النصر يعيش لحظات جيدة ويريد أن يواصل نتائجه الإيجابية بعيداً عن الخسارة .

وأضاف: نواجه خصماً لديه لاعبون يمتازون بجودة عالية على الرغم من اعتقادي بأنهم لم يظهروا بكامل مستواهم الفني في الموسم الحالي لكنني أدرك أنهم مميزون، لذلك يجب أن نقاتل بقوة أمامهم حتى نحقق الفوز.

وأشار مدرب السماوي إلى غياب سهيل النوبي عن اللقاء بسبب الإنذارات، مؤكداً جاهزية بقية العناصر ورغبتهم في تقديم مستوى متميز ونيل النقاط الثلاث.