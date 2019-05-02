القادري: ليس أمام «الإمارات» إلا الفوز

المصدر: دبي - علي شدهان

وصف التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، مباراة فريقه غداً أمام مضيفه الفجيرة ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، بالمهمة والمصيرية لكلا الفريقين، لافتاً إلى أنه ليس أمام فريق الإمارات إلا الفوز في المباراة، وإنعاش آماله بالخروج من وضعه الحالي في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

وشدد القادري على أنه يثق تماماً بقدرات لاعبيه سواء في مباراة الغد أو في أي مباراة متبقية للصقور في الدوري، منوهاً بأن فريقه لم يلعب سوى مباراتين فقط مكتمل الصفوف وبأربعة محترفين أجانب تحديداً، في مقابل خوضه باقي مبارياته في كل بطولات الموسم بتشكيلة لطالما عانت كثيراً من الغيابات الناتجة عن الإصابات أو عن الإيقافات المتنوعة.

وأشاد القادري بالفجيرة، مشدداً على أنه فريق جيد رغم أن رصيده من النقاط نفس رصيد الإمارات «15 نقطة» لكل فريق، وهمه نفس هم الصقور «حصد نقاط مباراة الغد»، وهدفه نفس هدف فريق الإمارات «النجاة من شبح الهبوط» عبر مباراة الغد التي تشكل طوق نجاة كبيراً جداً لمن يفوز بها ويظفر بنقاطها الثلاث.