مسفر: لا بديل عن الانتصار في أهم مباريات الموسم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة بأنه لا بديل عن الانتصار لفريقه خلال مباراة الغد المصيرية أمام الإمارات، والتي وصفها بأنها من أهم مباريات الموسم للاعبي فريقه، مشيراً إلى جاهزية «ذئاب الفجيرة» لهذه المباراة، منوهاً إلى أن صفوف فريقه تبدو مكتملة وكل اللاعبين على أهبة الاستعداد للمشاركة في المباراة.

وأشار مسفر إلى أن وضعية الفريقين في مؤخرة الترتيب تحتم على كل طرف ضرورة الظفر بالعلامة الكاملة وسعي كل واحد للفوز على الآخر، معرباً عن أمله في استفادة لاعبي فريقه من ظاهرة الأرض والجمهور.

وقال: خاطبت اللاعبين وطالبتهم بأن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية، وأعتقد بأنهم سيقومون بتطبيق الخطة وتنفيذ المهام المؤكلة اليهم على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن الفجيرة يحتل المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة وهو نفس رصيد الإمارات الثاني عشر وكان الفريقان قد خسرا مباراتيهما في الجولة الماضية بنتيجة 5 أهداف بعد أن عاد الفجيرة من ملعب العنابي بهذه النتيجة، وخسر الصقور بذات النتيجة في رأس الخيمة أمام شباب الأهلي.