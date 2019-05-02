أروابارينا: مستمرون في حلم المنافسة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي «فرسان دبي»، أن فريقه مستمر في حلم التنافس على درع دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما يلتقي ضيفه الظفرة غداً الجمعة، ضمن الجولة الـ 23 للمسابقة، ولذا يتطلع الفريق إلى الفوز بالنقاط الثلاث سعياً لإنهاء الموسم وصيفاً، وقال: «نعود مجدداً إلى التنافس في مباريات الدوري، بعدما توجنا قبل ساعات قليلة، بكأس صاحب السمو رئيس الدولة».

وأوضح: «مباراة الغد، لها ظروف مختلفة، ولكنها هامة لنا، ومن الجيد تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز لأننا نسعى دائماً للفوز، خاصة في المباريات المتبقية من الدوري، وعموماً المباراة صعبة، وفي ظروف صعبة، ودور الجهاز الفني مهم مع اللاعبين في الوقت الحالي، ومن المهم الفوز بالنقاط الثلاث في هذه الظروف، وسوف نستمر بالحلم في الدوري».

عن إمكانية تأثر أداء لاعبي شباب الأهلي، باحتفالية الكأس الغالية، قال أروابارينا: «المفروض أن الاحتفال لا يؤثر على تحضيراتنا للمباراة، ولكن عادة بعد الحصول على شيء كبير، يحدث نوع من الاسترخاء، ولكن اللاعبين عندي لديهم وخبرة ويشعرون بالمسؤولية التي على عاتقهم، وسبق أن برهنا على ذلك من قبل، والاحتفال بالكأس الغالية، انتهى، وكمدرب عليّ إرشاد اللاعبين في هذه الفترة، لأن مهنة الكرة تحتفل وترجع للمسؤولية في وقت قصير».

شكوى

بدوره شكا الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة من وجود غيابات بالجملة في صفوف فريقه قبل مواجهة الغد أبرزها إصابة البرازيلي رومولو دوس سانتوس، الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

وقال رازوفيتش في المؤتمر التقديمي للمباراة: نواجه نقصاً حاداً في صفوفنا بغياب رومولو، عبد الله الصيعري، إبراهيم سعيد إضافة إلى ديجو بسبب الإصابة، ونفقد أيضاً جهود خالد بطي للبطاقات التراكيمة، وخالد باوزير بسبب وعكة صحية، كلها غيابات مؤثرة أمام فريق كبير، لكن يجب أن نعمل وأن نجتهد حتى نحقق الفوز رغم النقص. وأكد رازوفيتش أن الغيابات تمثل فرصة لعناصر الصف الثاني من أجل إثبات وجودهم والظهور الجيد لنيل فرصة المشاركة الأساسية.