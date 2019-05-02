الجزيرة والوحدة.. ديربي الطواحين الهولندية

المصدر: أبوظبي- محمد صادق، محمد محسن

يأخذ ديربي الجزيرة والوحدة اليوم، طابعاً خاصاً، حيث تسيطر المدرسة الهولندية ممثلة في تين كات مدرب الوحدة، وداميان هيرتوغ المدير الفني للجزيرة، على مجريات اللقاء وديربي الطواحين الهولندية، ويستضيف الجزيرة ثالث الدوري برصيد 41 نقطة، جاره الوحدة الخامس صاحب الـ 37 نقطة في الثامنة و45 دقيقة على استاد محمد بن زايد في الجولة 23 لدوري الخليج العربي، ويطمـــح صاحب الأرض في الفوز للحفاظ على المركز الثالث، أو تحين الفرصة لاستعادة الوصافة مجدداً، على الوجه الآخر يطمح العنابي في التواجد بين الأربعة الكبار، ويتصدر قائمة الترتيب الشارقة برصيد 52 نقطة، وشباب الأهلي الوصيف برصيد 44 نقطة، والعين الرابع بـ 39 نقاط، وكان الجزيرة قد فاز على الوحدة في الدور الأول 2/‏1.

يسعى الجزيرة خلال اللقاء إلى تغيير مساره في الجولتين الماضيتين، حيث تعادل مع الإمارات 2/‏2، وخسر أمام الوصل 3/‏1، ويغيب عن الفريق أحمد ربيع ومحمد جمال على نهاية الموسم للإصابة، بينما سيتم النظر في عقوبة المهاجم علي مبخوت 5 مباريات، في الاستئناف المقدم من نادي الجزيرة اليوم.

من جانبه قال الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة: الديربي ذات طابع خاص، وشخصياً أحترم العمل الكبير، الذي قام به مدرب الوحدة الحالي تين كات خـــلال توليه في الجزيرة، ولذلك فهو يحظى بشعبية كبيرة في كرة الإمارات، مشيراً إلى أن فريقه فاز على العنابي في الدور الأول ما يعطي للديــــربي طابعاً حماسياً، خاصة أن العنابي يحتفظ بنفــــس تشكيلة اللاعبين، والتي تثبت أنه فريق قوي يتميز بالهجوم الضاغط، ولديه عناصر متميزة.

واعترف هيرتوغ بأن هناك تنافساً بين المدرسة الهولندية التي ينتميان إليها، وقال: نشأنا على نفس الثقافة التدريبية الهولندية، ولذلك أتوقع منافسة قوية، خلال مواجهة اللاعبين على أرضية الملعب، وأضاف: تحضيراتنا للمباراة، هي التي ستحسم المواجهة، في ظل ديربي جماهيري متعدد الأهداف، حيث لا يعترف بالنتائج أو التاريخ السابقة، إنما العطاء على أرضية الملعب.

تأهيل

من جهته، يبحث الوحدة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة عن تقليص الفارق مع الجزيرة من أجل محاولة الدخول للمربع الذهبي وحجز مقعد يؤهل الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل ولو من باب الملحق.

كما يسعى العنابي إلى استغلال تألق الفريق في الفترة الأخيرة ومواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في دوري الخليج العربي بعدما فاز على شباب الأهلي والفجيرة في الجولتين الماضيتين خصوصاً أن الديربي أمام الجزيرة يعد بروفة قوية لـ«أصحاب السعادة» قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وبالتالي الفوز بالمباراة سيمنح الفريق دفعة معنوية هائلة قبل المواجهة الآسيوية.

ويستعيد الوحدة في مواجهة الجزيرة البرازيلي ليوناردو، الذي غاب عن مباراة الفجيرة الأخيرة بداعي الإيقاف للإنذار الثالث، إذ يلعب العنابي المباراة في ظل جاهزية جميع العناصر باستثناء الثنائي يحيى الغساني ومحمد عبد الباسط اللذين انتهى موسمهما مع الفريق بداعي الإصابة.

قوة

ويعول الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الوحدة على القوة الهجومية الضاربة للعنابي خاصة أن المباراة تعتبر مواجهة بين الهجوم الأقوى في الدوري في ظل تسجيل الجزيرة لـ 60 هدفاً، ويأتي بعده الوحدة بـ 54 هدفاً، وأوضح تين كات: إن القوة الضاربة لخط هجوم العنابي هي من ستحسم الأمور وتفك الاشتباك، حيث يعول تين كات على هدافه الأرجنتيني تيغالي متصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 20 هدفاً، بجانب العائد ليوناردو والقائد إسماعيل مطر، بالإضافة إلى المتألق في الآونة الأخيرة اللاعب خليل إبراهيم، والذي يقدم مستويات لافتة وضعته في التشكيلة الأساسية في المباريات الماضية.

وستكون المباراة هي الديربي الأول الذي يخوضه تين كات في قيادة الوحدة، بعدما كان مديراً فنياً سابقاً للجزيرة، وبالتالي فالمباراة تمثل أهمية خاصة لدى المدرب الهولندي، الذي أكد أنها مواجهة حساسة وتحمل طابعاً خاصاً له وللفريق، وأنه يعرف الجزيرة جيداً لا سيما أنه هو من صنع قوام الفريق الحالي من اللاعبين وأنه يكره الخسارة حتى ولو كانت أمام فريقه السابق.

فرصة

الزعابي: ثقة المدرب دافع للقتال

قال طحنون الزعابي لاعب الوحدة الصاعد، الذي منحه المدير الفني الفرصة في مباراة الفجيرة الماضية، إن العنابي يتطلع للفوز بالديربي اليوم أمام نادي الجزيرة وحصد نقاط المباراة الثلاث نظراً لأهميتها القصوى، كون الفريق ينافس على المربع الذهبي ومن ثم التأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وأضاف لاعب الوحدة الصاعد: سأحاول التمسك بالفرصة التي منحها لي المدير الفني لفريقي تين كات، وأعتقد أن ثقته في قدراتي ستكون دافعاً للتألق ومواصلة المستوى الجيد الذي ظهرت عليه في أول مشاركة لي مع الوحدة في الجولة الماضية أمام الفجيرة، حيث خضت اللقاء أساسياً ونجحت في تسجيل أول أهدافي مع الفريق الأول، مؤكداً أن ثقة المدرب ستمنحه الدافع للقتال في الملعب وإظهار كل إمكانياته من أجل مساعدة الفريق على الفوز.

هدف

زايد العامري: جاهزون للمواجهة

أكد مهاجم الجزيرة الشاب زايد العامري جاهزية فريقه لخوض الديربي، وأن الهدف انتزاع النقاط الثلاث، وتحقيق الأفضلية، على الخصم، واستكمالاً للنتائج الجيدة بفوز فريقه على الوحدة 2/‏‏1 في الدور الأول، ومشيراً إلى أن ديربي الوحدة يحظى بشعبية جماهيرية ولا يخضع لمعايير معينة، بل الذي يحدده التركيز والتفاصيل الصغيرة.

وأضاف: مستعدون للمواجهة وطموحنا تغيير الإخفاق الأخير، حيث تعادلنا مع الإمارات 2/‏‏2، وخسرنا من الوصل 3/‏‏1، وذلك لظروف الغيابات التي مر بها الفريق، ونطمح في العودة مجدداً إلى سكة الانتصارات.

وأوضح العامري، أنه سعيد بالمشاركة كلاعب أساسي في الـــفترة الأخــيرة، ويطمح إلى التمسك بهذه الفرصة، والمهم لديه هو فوز فريقه وتحقيق النتائج الإيجابية.